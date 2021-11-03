В Петербурге число госпитализаций все еще высоко: более 500 человек за сутки

В Петербурге число госпитализаций все еще высоко: более 500 человек за сутки
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Несмотря на введенные нерабочие дни, эпидемиологическая обстановка не улучшается.

В Санкт-Петербурге, несмотря на введение нерабочих дней, эпидемиологическая обстановка все еще тревожная. Ежедневно в больницы госпитализируют более 500 зараженных – это довольно большой показатель. Об этом сообщается в эпидемиологической справке от 3 ноября.

На данный момент в стационарах лежат около восьми тысяч человек. Из них 745 – в реанимации, а 365 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38,7 тысяч пациентов лечатся дома.

Надежда остается на вакцинацию, темпы которой за последние дни увеличились. За минувшие сутки прививку сделали 16,2 тысяч человек, закончили цикл более шести тысяч граждан. На данный момент вакцинированы 1,91 миллионов жителей Санкт-Петербурга.

В Смольном пока не решили, будут ли продлены нерабочие дни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в России.

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