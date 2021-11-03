Театр «Буфф» может лишиться QR-кода из-за нарушения ковид-ограничений

Комитет по культуре Петербурга нашел нарушения антиковидных правил в городском театре «Буфф». Теперь его работу могут приостановить.

В пресс-службе ведомства сообщили, что накануне театр провел спектакль «Примадонны». На входе у зрителей не проверяли температуру, в фоей кассового зала не соблюдались социальная дистанция и масочный режим. Кроме того, в театре продолжал работать буфет, несмотря на запрет в нерабочие дни.

Чиновники намерены обратиться в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, чтобы у театра отозвали QR-код, позволяющий организации работать в условиях коронавируса.

Зрителей предупредили о грядущих отменах и переносах спектаклей в «Буффе».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре бара в центре Петербурга накажут за нарушение ковид-ограничений.