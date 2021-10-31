Четыре бара в центре Петербурга накажут за нарушение ковид-ограничений

Четыре бара в центре Петербурга накажут за нарушение ковид-ограничений
Ковидные ограничения нарушили четыре бара. Фото: администрация Центрального района

В Петербурге представители власти провели рейд по ночным заведениям в Центральном районе. Искали нарушителей ковидных мер.

В бары наведалась администрация Центрального района совместно с полицейскими и сотрудниками Федеральной налоговой службы. Целью была проверка соблюдения ограничительных мер, установленных 121-м коронавирусным постановлением.

За ночь проверили более 10 заведений, по итогу рейда составлено четыре административных протокола.

Ковидные ограничения нарушили четыре бара. Фото: администрация Центрального района

Ковидные ограничения нарушил бар на Литейном проспекте, который работал ночью и без QR-кода, а у персонала не было медицинских масок. В соседнем баре «Угрюмочная» аналогичная проблема: сотрудники и посетители забыли про маски.

Еще одним нарушителем оказался бар «Базара нет» на улице Рубинштейна. Он работал не только без QR-кода, но и без лицензии на продажу алкоголя. Маски здесь тоже никто не надевал. Последнее заведение, которое нарушило правила, нашли на Лиговском проспекте.

Ковидные ограничения нарушили четыре бара. Фото: администрация Центрального района
Ковидные ограничения нарушили четыре бара. Фото: администрация Центрального района

«Всем нарушителям грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством», — заключили в администрации Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной рейд выявил нарушения ковидных ограничений в шести барах Петербурга.

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