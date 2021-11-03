В Узбекистане за блокировку соцсетей уволили главу надзорного органа

Госинспекция Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничило доступ к социальным сетям. Фото: unsplash

Госинспекция Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничило доступ к социальным сетям. Фото: unsplash

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил главу госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Голибшера Зияева, который принял решение ограничить в республике доступ к социальным сетям и платформам.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что Голибшер Зияев освобожден от своей должности по поручению узбекского лидера. Причиной увольнения назвали «ошибочные и несогласованные действия».

Асадов добавил, что в связи с блокировкой соцсетей будет проведено расследование, по итогам которого всех виновников произошедшего привлекут к ответственности.

Госинспекция Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничило доступ к TikTok, Twitter, «ВКонтакте», Skype, Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другим соцсетям и платформам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор потребовал разблокировать в Instagram ролики с российским гимном.