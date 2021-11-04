В Италии обсуждается вопрос о ревакцинации привитых «Спутником V»

Привитым российской вакциной "Спутник V" могут предоставить возможность введения бустерной дозы уже используемых в Италии препаратов. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Привитым российской вакциной "Спутник V" могут предоставить возможность введения бустерной дозы уже используемых в Италии препаратов. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) подняло на обсуждение вопрос о бустерной дозе для привитых от коронавируса вакцинами «Спутник V» и Sinovac, не одобренными в Евросоюзе.

Об этом гендиректор национального регулятора Никола Маргини в эфире государственного телеканала Rai1.

По его словам, привитым российской вакциной «Спутник V» и китайской Sinovac могут предоставить возможность введения бустерной дозы уже используемых в Италии препаратов, чтобы облегчить им получение так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что журнал Lancet подтвердил данные об эффективности «Спутника Лайт». Отмечается, что препарат в ходе испытаний доказал, что способен формировать сильный гуморальный и клеточный иммунитет. До этого авторы медицинского издания хорошо отозвались о другой российской вакцине – «Спутник V».