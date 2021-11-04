Титов призвал разрешить использование в России всех одобренных ВОЗ вакцин

Титов призвал разрешить использование в России всех одобренных ВОЗ вакцин
Борис Титов призвал разрешить использование в России всех одобренных ВОЗ вакцин. Фото: kremlin.ru

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что в Россию должны ввозить все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса.

По мнению Бориса Титова, все одобренные ВОЗ вакцины должны присутствовать в Росси. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей сообщил РИА Новостям.

«Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях «взаимности». Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — заявил Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что в настоящей ситуации не место принципам.

На сегодняшний день ВОЗ одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinopharm и Sinovac.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в США несовершеннолетних начнут прививать после одобрения специального препарата, созданного компаниями Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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