Байден объявил о начале детской вакцинации от COVID-19

По словам Байдена, свыше 28 миллионов детей в Штатах получат право на вакцинацию. Фото: скриншот Instagram

По словам Байдена, свыше 28 миллионов детей в Штатах получат право на вакцинацию. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден заявил, что США готовы уже со следующей недели начать вакцинацию детей от коронавирусной инфекции.

Об этом глава США заявил во время выступления в Белом доме. Детей начнут прививать после одобрения специального препарата, созданного компаниями Pfizer и BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По словам Байдена, свыше 28 миллионов детей в Штатах получат право на вакцинацию, которая защитит от коронавируса. Он подтвердил готовность Белого дома приступить к вакцинации детей. Президент отметил, что уже на следующей недели у властей будет достаточный запас препарата, чтобы привить каждого ребенка в Америке в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в испытаниях вакцины Pfizer были допущены нарушения.