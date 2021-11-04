Bloomberg: открытие «Северного потока-2» может состояться в мае 2022 года

Открытие "Северного потока-2" может состояться в мае 2022 года перед Днем Победы. Фото: Nord Stream 2 AG

Открытие "Северного потока-2" может состояться в мае 2022 года перед Днем Победы. Фото: Nord Stream 2 AG

Газопровод «Северный поток-2» может быть открыт только в мае 2022 года. Процесс сертификации зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться.

Процесс разрешения со стороны германского регулятора на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» может перенестись вплотную ко Дню Победы. Агентство Bloomberg отметило, что власти ФРГ и ЕС согласно правовым нормам могут использовать для размышлений отведенное до мая время.

«Президент России Владимир Путин заявил, что „Северный поток — 2“ может быть активирован на следующий день после подписания нормативных актов. Однако трубопровод может быть одобрен не раньше 8 мая», — сообщает Bloomberg.

Европейские чиновники не готовы ускорить сертификацию проекта. Однако по словам агентства, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель поддерживала проект, даже несмотря на противодействие со стороны США и стран ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ввод в эксплуатацию «Северного потока 2», по словам эксперта Техасской железнодорожной комиссии, может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, но при этом одиночные проекты вряд ли смогут переломить ситуацию.