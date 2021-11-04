Леус: уже более 9 часов на Земле продолжается магнитная буря

Накануне ночью произошла мощная вспышка на солнца. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждает петербуржцев о магнитных бурях.

В своем Telegram-канале Михаил Леус сообщил о мощной вспышке на солнце, которая произошла накануне 3 ноября. По словам специалиста, в магнитосфере Земли «творится что-то невообразимое». В ночь на 4 ноября геомагнитное поле отреагировало возмущениями достигшими уровня Кр=7, что соответствует категории сильной магнитной бури.

Однако, по словам Леуса, в силу особенностей поведения магнитосферы Земли в последнее время есть вероятность, что для жителей Земли она магнитная буря пройдет бесследно.

В данный момент буря ослабела до уровня средней (G2).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге днем ожидается плюсовая температура и моросящий небольшой дождь, но пока без града, — настоящая осенняя погода. Днем будет юго-западный умеренный и южный ветер с небольшим дождем. Однако на улицах нет гололедицы, как было совсем недавно. Днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла, атмосферное давление будет слабо повышаться.