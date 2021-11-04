Леус: уже более 9 часов на Земле продолжается магнитная буря

Леус: уже более 9 часов на Земле продолжается магнитная буря
Уже более 9 часов на Земле продолжается магнитная буря. Фото: Pixabay

Накануне ночью произошла мощная вспышка на солнца. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждает петербуржцев о магнитных бурях.

В своем Telegram-канале Михаил Леус сообщил о мощной вспышке на солнце, которая произошла накануне 3 ноября. По словам специалиста, в магнитосфере Земли «творится что-то невообразимое». В ночь на 4 ноября геомагнитное поле отреагировало возмущениями достигшими уровня Кр=7, что соответствует категории сильной магнитной бури.

Однако, по словам Леуса, в силу особенностей поведения магнитосферы Земли в последнее время есть вероятность, что для жителей Земли она магнитная буря пройдет бесследно.

В данный момент буря ослабела до уровня средней (G2).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге днем ожидается плюсовая температура и моросящий небольшой дождь, но пока без града, — настоящая осенняя погода. Днем будет юго-западный умеренный и южный ветер с небольшим дождем. Однако на улицах нет гололедицы, как было совсем недавно. Днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла, атмосферное давление будет слабо повышаться.

ленобласть магнитные бури михаил леус новости СПб погода Россия фобос


 

Новости партнеров
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных
Гинцбург заявил об отсутствии побочных действий даже у трижды вакцинированных "Спутником V"
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились более 248,5 млн человек
Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID
Мужчина сгорел ночью в квартире на Малой Карпатской
Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином
Однушка полыхала ночью на улице Олеко Дундича
В Колпинском районе полыхал садовый дом, приезжала реанимация
Россиянам посоветовали заранее подготовиться к выходу из режима нерабочих дней
В Роспотребнадзоре оценили риск подхватить COVID от вакцинированного