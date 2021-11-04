Ленобласти пообещали дождливую пятницу

Ленобласти пообещали дождливую пятницу
В пятницу в Ленобласти пройдут дожди. Фото: pexels.com

В пятницу в Ленинградской области метеорологи обещают облачную погоду с нечастыми прояснениями. При этом, регион ждут дожди.

Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября в области, скорее всего, выпадут осадки. Мокрый асфальт будет в большинстве районов 47-ого региона.

И в ночное время суток, и днем осадки прогнозируют умеренные, в некоторых местах совсем небольшие.

Ветер ночью будет юго-восточным и южным слабым. Днем его порывы, как обещают, также будут умеренными.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет гораздо более тепло, термометры покажут +5…+10 градусов.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Курортном районе продолжают ликвидировать последствия шторма. Ежедневные работы предусматривают уборку тростника, бревен и пластика.

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