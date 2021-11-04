Экономист посоветовал покупать подарки к Новому году в ноябре

Покупать подарки в Новому году следует заранее — уже в ноябре, поскольку скоро начнут расти цены.

Такой совет дал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. Об этом пишет Ura.ru.

По мнению экономиста, вопросом покупки подарков к Новому году стоит озаботиться заранее из-за скорого роста цен. Особенно это касается тех, кто хочет приобрести в подарок бытовую или компьютерную технику, гаджеты. Серьезный скачок цен на эти товары может произойти уже в декабре.

Масленников объяснил, что техника как правило дорожает из-за разрыва в цепочках поставок. А заранее предсказать, смогут ли они восстановиться до Нового года, нельзя.

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