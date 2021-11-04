На Земле зафиксировали крупнейшую за несколько лет магнитную бурю

Ученые 4 ноября зафиксировали одну из самых мощных за последние годы магнитных бурь. Она задержится на Земле на два-три дня.

Текущую магнитную бурю оценивают в три балла по пятибалльной шкале. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Как сообщают ученые, до планеты добрался крупный солнечный выброс, который произошел из-за мощного взрыва в атмосфере Солнца. Речь идет о сильной вспышке, которая произошла рано утром 2 ноября.

Такая ситуация может привести к ложным срабатываниям защиты энергетических систем, перерывам в спутниковой навигации, проблемам низкочастотной радионавигации и прерываниям высокочастотной радиосвязи.

Специалисты добавили, что сейчас на Земле происходят одни из самых сильных в этом году северных сияний. Прошлой ночью зона сияний накрыла почти весь скандинавский полуостров. Этой ночью зона полярных сияний должна достичь России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 31 октября магнитная буря накрыла Землю после вспышки на Солнце.