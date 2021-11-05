Пулково работает без отмен и задержек утром 5 ноября

В последний день рабочей недели петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно в пятницу, 3 ноября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот», в 5:45 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бюджетная авиакомпания «Победа» выступила за введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета. Так человек сможет заранее купить свой билет и успеть вакцинироваться от коронавирусной инфекции к дате вылета.