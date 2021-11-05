Пулково работает без отмен и задержек утром 5 ноября

Пулково работает без отмен и задержек утром 5 ноября
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В последний день рабочей недели петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно в пятницу, 3 ноября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот», в 5:45 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бюджетная авиакомпания «Победа» выступила за введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета. Так человек сможет заранее купить свой билет и успеть вакцинироваться от коронавирусной инфекции к дате вылета.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский ТЮЗ приостановит работу из-за нарушений санитарных норм
Ученые: Bluetooth-наушники представляют смертельную опасность
У набережной реки Мойки курьер на велосипеде сбил двух девушек
Эксперты назвали самый популярный автомобиль в России
Граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу
В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа