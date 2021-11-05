Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID

Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID
Фото: комитет по здравоохранению

Ученые из Оксфордского университета выявили ген, который увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Так, общегеномный анализ выявил у некоторых людей хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при заражении COVID-19.

Как сообщили в научном журнале Nature Genetics, такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы. По словам трихолога, волосы начинают выпадать не постепенно, а внезапно, из-за чего пациенты впадают в панику.

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