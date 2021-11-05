Циклон «Peter»: в пятницу в Петербурге будет дождь и +10 градусов

Сегодня жителей Петербурга ожидает дождливая погода, а температурный фон будет на 5-6 градусов выше положенных по климату значений. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 5 ноября, город окажется под влиянием очередного, надвигающегося с запада, циклонического вихря. Названный нашими немецкими коллегами «Peter».

«Санкт-Петербург: в Питер пожалует «Peter»», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит +8…+10 градусов, в Ленобласти потеплеет до +11. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет активно падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Ленинградской области метеорологи обещают облачную погоду с нечастыми прояснениями. При этом, регион ждут дожди.