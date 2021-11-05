Эксперт рассказал, кому перестанут платить пенсию в 2023 году

Пенсионный фонд прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД, которые не всегда приходят вовремя. Фото: Рixabay

Пенсионный фонд прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД, которые не всегда приходят вовремя. Фото: Рixabay

Специалист назвала категорию граждан, а также причину прекращения уплаты пенсий. Лишения пенсионных выплат могут начаться уже с 2023 года.

В 2023 году реестр сведений о населении пополнится. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в разговоре с агентством «Прайм».

По ее словам, с 2023 года начнутся обнуления пенсий иностранцев.

В реестр внесут сведения об иностранцах, въезжающих и проживающих в стране временно и постоянно.

Экономист объяснила, что необходимым условием для выплаты пенсии иностранцу является факт официального трудоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что петербуржцы-долгожители будут получать денежные выплаты на юбилеи. Столетним жителям города будут платить по 25 тысяч рублей в год.