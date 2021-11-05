Эксперт рассказал, кому перестанут платить пенсию в 2023 году

Эксперт рассказал, кому перестанут платить пенсию в 2023 году
Пенсионный фонд прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД, которые не всегда приходят вовремя. Фото: Рixabay

Специалист назвала категорию граждан, а также причину прекращения уплаты пенсий. Лишения пенсионных выплат могут начаться уже с 2023 года.

В 2023 году реестр сведений о населении пополнится. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в разговоре с агентством «Прайм».

По ее словам, с 2023 года начнутся обнуления пенсий иностранцев.

В реестр внесут сведения об иностранцах, въезжающих и проживающих в стране временно и постоянно.

Экономист объяснила, что необходимым условием для выплаты пенсии иностранцу является факт официального трудоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что петербуржцы-долгожители будут получать денежные выплаты на юбилеи. Столетним жителям города будут платить по 25 тысяч рублей в год.

выплата пенсий иностранцы пенсии


 

Новости партнеров
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт рассказал, кому перестанут платить пенсию в 2023 году
В Новосиверской ночью полыхали дом и сарай на площади 108 «квадратов»
Дороги Петербурга свободны: в пятницу днем пробок не ожидается
«Тяжело и страшно»: Асмус рассказала о госпитализации дочери
Врач рассказал, как долго можно использовать гаджет без вреда для зрения
Циклон «Peter»: в пятницу в Петербурге будет дождь и +10 градусов
В мире коронавирусом заразились более 248,5 млн человек
Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID