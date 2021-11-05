Врачи «Ленэкспо» выходили пациента с поражением легких 96%

Врачи «Ленэкспо» выходили пациента с поражением легких 96%
Пациент с поражением легких 96% встал на ноги. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В петербургский госпиталь попал пациент с диагнозом коронавирус. У мужчины были поражены 96% лёгких.

Однако 34-летний IT-специалист родился, что называется, под счастливой звездой. Поступил мужчина в палату интенсивной терапии с синдромом цитокинового шторма, сообщает «Петербургский дневник».

При этом, больного все же удалось перевести из реанимации в обычную палату. Терапия, организованная врачами «Ленэкспо» дала свои результаты.

Ковид-пациент пробыл в стенах госпиталя 48 дней. Медсестры и санитарки регулярно мыли больному голову, брили мужчину.

Чтение любимого Рэя Брэдбер, вера в лучшее и желание быстрее поправиться помогли горожанину встать на ноги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что седьмой павильон ковид-госпиталя в «Ленэкспо» вернулся к работе.

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