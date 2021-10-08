Седьмой павильон ковид-госпиталя в «Ленэкспо» вернулся к работе

Седьмой павильон временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» возобновил работу с пациентами с COVID-19.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, седьмой павильон лечит пациентов, заболевших коронавирусом в легкой и средней форме. К примеру, туда доставляют студентов из общежитий и жильцов коммунальных квартир. В стационаре есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения больных.
По словам руководителя ковид-госпиталя в «Ленэкспо» Руслана Дмитришена, павильон принял первого пациента в пятницу в 10 утра.
Оказывать помощь пациентам будут более 40 врачей, 60 медсестер и более 30 сотрудников младшего медперсонала.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ковид-стационарах Петербурга лечатся шесть тысяч пациентов.