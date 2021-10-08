Седьмой павильон ковид-госпиталя в «Ленэкспо» вернулся к работе

В стационаре есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения больных. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В стационаре есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения больных. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Седьмой павильон временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» возобновил работу с пациентами с COVID-19.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, седьмой павильон лечит пациентов, заболевших коронавирусом в легкой и средней форме. К примеру, туда доставляют студентов из общежитий и жильцов коммунальных квартир. В стационаре есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения больных.

По словам руководителя ковид-госпиталя в «Ленэкспо» Руслана Дмитришена, павильон принял первого пациента в пятницу в 10 утра.

Оказывать помощь пациентам будут более 40 врачей, 60 медсестер и более 30 сотрудников младшего медперсонала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ковид-стационарах Петербурга лечатся шесть тысяч пациентов.