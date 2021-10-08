В ковид-стационарах Петербурга лечатся шесть тысяч пациентов

На лечении в инфекционных стационарах находятся 6 083 пациента с коронавирусом и пневмониями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На лечении в инфекционных стационарах находятся 6 083 пациента с коронавирусом и пневмониями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в больницы Петербурга поступило 443 пациента с коронавирусом или подозрением на него.

По данным городского правительства, на лечении в инфекционных стационарах находятся 6 083 пациента с коронавирусом и пневмониями. 562 человека сейчас в реанимации, 257 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 28,5 тысячи человек лечатся от коронавируса дома.

Всего в 16 стационарах, перепрофилированных для работы с COVID-19, развернуто 7 906 койко-мест, свободными остаются 27,57% из них.

За последний день в Северной столице первично привились 3 442 жителя города. На вторую прививку накануне пришли 7 104 человека. Число полностью привитых петербуржцев достигло 1 721 660.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге допустили введение самоизоляции для пожилых.