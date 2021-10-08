В ковид-стационарах Петербурга лечатся шесть тысяч пациентов

В ковид-стационарах Петербурга лечатся шесть тысяч пациентов
На лечении в инфекционных стационарах находятся 6 083 пациента с коронавирусом и пневмониями. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в больницы Петербурга поступило 443 пациента с коронавирусом или подозрением на него.

По данным городского правительства, на лечении в инфекционных стационарах находятся 6 083 пациента с коронавирусом и пневмониями. 562 человека сейчас в реанимации, 257 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 28,5 тысячи человек лечатся от коронавируса дома.

Всего в 16 стационарах, перепрофилированных для работы с COVID-19, развернуто 7 906 койко-мест, свободными остаются 27,57% из них.

За последний день в Северной столице первично привились 3 442 жителя города. На вторую прививку накануне пришли 7 104 человека. Число полностью привитых петербуржцев достигло 1 721 660.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге допустили введение самоизоляции для пожилых.

вакцинация от коронавируса ковид-стационары лечение коронавируса новости СПб


 

Новости партнеров
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ковид-стационарах Петербурга лечатся шесть тысяч пациентов
На Петроградской набережной загорелся автосервис
В Петербурге допустили введение самоизоляции для пожилых
ЛОЭСК и Комитет образования Гатчинcкого района подписали меморандум о ...
Депутаты ЗакСа рассмотрят законопроект об бюджете Петербурга
В Выборг запустили дополнительные «Ласточки»
В ЦБ заинтересовались данными о переводах средств с карты на карту
Лавров: в России готовят новый порядок въезда и выезда для иностранцев