В Петербурге допустили введение самоизоляции для пожилых

Лисовец допустил введение новых ограничительных мер для пожилых. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Лисовец допустил введение новых ограничительных мер для пожилых. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец не исключил введение дополнительных коронавирусных ограничений для пожилых.

Чиновник сообщил на пресс-конференции ТАСС, что всего в Петербурге проживает 1,3 миллиона пожилых граждан в возрасте от 60 лет. Доля привитых среди них составляет порядка 40% (526 тысяч вакцинированных пожилых).

По словам Лисовца, этого недостаточно, поскольку заболеваемость и смертность пожилых только растет. Глава комздрава отметил, что если власти не смогут убедить пенсионеров прививаться, то город будет вынужден ужесточать ограничения, чтобы исключить контакты пожилых людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 22 тыс. смертей, дополнительные коронавирусные койки и продление ограничений: последнее о COVID в Петербурге