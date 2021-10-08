22 тыс. смертей, дополнительные коронавирусные койки и продление ограничений: последнее о COVID в Петербурге

Чем дальше, тем серьезнее. Петербургская статистика по зараженным COVID продолжает пополняться новыми случаями. У горожан ежедневно выявляют коронавирус, за последние 24 часа болезнь подхватили еще 2 418 человек.

Еще днем ранее было 2 187 заболевших. Темпы вакцинации замедляются, а в городе с приходом осени все больше заразившихся. Петербург вновь занял вторую строчку антирейтинга, оставив позади себя Московскую область, где за минувшие сутки обладателями диагноза коронавирус стали 1 410 человек.

Тех, кто не смог побороть инфекцию, становится все больше. Скончались еще 60 петербуржцев. Всего в городе жертвами коронавируса стали 22 260 человек.

В конце недели ситуация с ковидом стала еще более напряженной, поэтому в Александровской больнице развернули дополнительные 110 коронавирусных коек. Кроме того, с сегодняшнего дня, с 8 октября, возобновляет свою работу 7-й корпус временного госпиталя в «Ленэкспо». Станут доступны еще 400 мест.

Кроме непростой ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, в городе буйствует сезонный грипп. В администрации Петербурга прошло заседание Чрезвычайной санитарной противоэпидемической комиссии. Привились от гриппа уже более 1,2 миллиона горожан, однако в многомиллионном городе это как капля в море. В то же время сделать вакцину от гриппозного заболевания можно в любой поликлинике Петербурга.

Соседняя Финляндия еще в марте 2020 года закрыла свои границы. Накануне, 7 октября, было опубликовано постановление властей Суоми. Страна вновь продлила ограничение с Россией. В течение двух недель, до 24 октября, Финляндия будет точно недоступна для россиян. В государстве переживают, что система здравоохранения не выдержит. Уровень вакцинация слишком низок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что согласно данным университета Джона Хопкинса, на 8 октября Россия все еще на пятой строчке по количеству смертей от коронавируса.