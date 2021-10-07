От коронавируса скончались еще 60 петербуржцев

От коронавируса скончались еще 60 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в четверг, 7 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 22 260 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 2 418 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 636 652.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России из-за пандемии коронавируса не планируют вводить локдаун.

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