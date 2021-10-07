В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 418 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 418 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 5 404 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 1 353 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербургские площадки «Газпром Арена», «Сибур Арена», Ледовый дворец и «Юбилейный» спортивные мероприятия пустят посмотреть 30% процентов зрителей, которые прошли вакцинацию.