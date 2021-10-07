Более 1,2 миллиона петербуржцев иммунизированы от гриппа

Вакцинопрофилактику от гриппа организовали во всех поликлиниках Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинопрофилактику от гриппа организовали во всех поликлиниках Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Смольном на заседании Чрезвычайной санитарной противоэпидемической комиссии обсудили ход вакцинации от гриппа.

В Северной столице уже вакцинировались более 1,2 миллиона горожан, в том числе 145 тысяч детей, четыре тысячи беременных и 270 тысяч петербуржцев, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Вакцинопрофилактику от гриппа организовали во всех поликлиниках Северной столицы. В 15 районах действуют 60 мобильных пунктов вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый президент СССР Михаил Горбачев не болеет ковидом, однако находится на карантине из-за ковида, рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко. После появления новостей о том, что Горбачев попал в больницу, политик следует рекомендациям медиков. Так, мужчина на карантине уже больше месяца, однако вирусом не болеет.