Более 1,2 миллиона петербуржцев иммунизированы от гриппа

Более 1,2 миллиона петербуржцев иммунизированы от гриппа
Вакцинопрофилактику от гриппа организовали во всех поликлиниках Северной столицы. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Смольном на заседании Чрезвычайной санитарной противоэпидемической комиссии обсудили ход вакцинации от гриппа.

В Северной столице уже вакцинировались более 1,2 миллиона горожан, в том числе 145 тысяч детей, четыре тысячи беременных и 270 тысяч петербуржцев, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Вакцинопрофилактику от гриппа организовали во всех поликлиниках Северной столицы. В 15 районах действуют 60 мобильных пунктов вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый президент СССР Михаил Горбачев не болеет ковидом, однако находится на карантине из-за ковида, рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко. После появления новостей о том, что Горбачев попал в больницу, политик следует рекомендациям медиков. Так, мужчина на карантине уже больше месяца, однако вирусом не болеет.

коронавирус новости СПб олег эргашев санкт-петербург Смольный


 

Новости партнеров
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 1,2 миллиона петербуржцев иммунизированы от гриппа
Диетолог назвал флекситарианство очередным модным течением
Бывший президент СССР Горбачев месяц сидит на карантине из-за коронавируса
Вильфанд сообщил, что россиян зимой ожидают много оттепелей и сильные похолодания
Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию во время избиения ...
Ученые «Калтеха» создали робота, который летает и ходит
Россиян предупредили о налогах за получение некоторых переводов на карту
Врач-уролог Пушкарь рассказал о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье