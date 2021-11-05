Россиян предупредили о новом виде мошенничества на сайтах объявлений

У мошенников теперь получается в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

По его словам, сначала под видом заказа товара через доставку злоумышленники выманивают у пользователей данные банковских карт и просят перевести платеж на произвольную сумму, чтобы якобы проверить, что деньги действительно уйдут по назначению.

Как сообщили «РИА Новости», после злоумышленники просят повторно перевести деньги. Таких переводов может быть сколько угодно до тех пор, пока жертва не поймет, что попалась на удочку злоумышленников.

При этом, если на первом этапе у мошенников получилось вытянуть деньги, то номер пользователя попадает в их «белый список» и его атакуют снова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники в России активизируются в период локдауна с 30 октября по 7 ноября, они будут обещать россиянам сверхприбыль, инвестируя в криптобиржи и фондовый рынок.