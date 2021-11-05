Большинство проверенных петербургских организаций соблюдают COVID-ограничения

Большая часть петербургских компаний из сферы торговли и услуг соблюдают требования «антиковидного» постановления правительства города, сообщили в Смольном.

Рейды прошли в Московском, Кировском, Выборгском, Невском, Калининском и Красногвардейском районах. Там проверили 63 организации. Протоколы были составлены в отношении шести точек.

Ночью правоохранители «прошлись» по Центральному, Московскому и Приморскому районам. Всего было проверено 70 организаций. Ковидные ограничения нарушили 11 из них.

Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, с 30 октября в Петербурге официально начались «ковидные каникулы» и ужесточились ограничения. Общепиты работают на доставку и вынос, фитнес-клубы и увеселительные заведения временно приостановили свою работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор опечатал шесть петербургских баров в первую ночь локдауна.