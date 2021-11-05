Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим акционерам ЮКОСа

Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим акционерам ЮКОСа
Фактически КС спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа. Фото: pixabay

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС и постановил пересмотреть его.

Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября. Верховный суд отменил решение апелляционного суда Гааги и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама, сообщили на сайте суда.

Напомним, бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Конституционный суд разрешил властям применять нератифицированные соглашения». Однако временно. В итоге, документ к Энергетической хартии (ДЭХ) применялся с 1994 года, но так и не получил ратифицирования. Из-за этого международный арбитраж в Гааге в 2014 году взыскал с России по искам ЮКОСа 50 млрд долларов. В последствии сумма выросла еще на 7 млрд.

арбитражный суд в гааге юкос


 

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