Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от ковида

Российские власти решили продлить срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных COVID-19, до 31 декабря этого года.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Розыгрыш денежных призов среди привитых от ковида россиян стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря.

«Теперь срок продлён до 31 декабря», — отметили в правительстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном заявили, что розыгрыши за вакцинацию от COVID-19 не приносят результата. Чиновник добавил, что в Петербурге больше пользы приносит введение системы QR-кодов в общественных местах.