В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа

В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Финансовый директор энергетической компании Uniper, базирующейся в Германии, Тиина Туомела оценила влияние запуска газопровода «Северный поток-2» на рынок газа.

Она отметила, что запуск проекта должен обеспечить больший объем поставок и направить европейский газовый рынок в правильное русло, сообщает РИА «Новости».

При этом она затруднилась сказать, сможет ли это полностью изменить картину на рынке. По ее словам, ситуация зависит от зимы, а также от спроса и предложения.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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