Эксперты назвали самый популярный автомобиль в России

Эксперты назвали самый популярный автомобиль в России
В октябре было реализовано 10,3 тыс. автомобилей семейства Lada Vesta. Фото: Pixabay

По итогам августа текущего года самым популярным автомобилем на российском авторынке была Lada Vesta.

В октябре было реализовано 10,3 тыс. автомобилей семейства Lada Vesta. Еще две модели из тройки лидеров авторынка в этом году, в октябре покупали не так активно: продажи Lada Granta составили 7,3 тыс. ед., Kia Rio — 7 тыс. ед. Бестселлеры Hyundai, модели Solaris и Creta, были реализованы в меньшем количестве — 5,3 тыс. и 5 тыс. ед. соответственно, сообщает агентство «Автостат».

По словам экспертов, Lada Vesta лидирует третий месяц подряд. Во многом это связано с дефицитом полупроводников, который сказывается на темпах производства самого доступного автомобиля «АвтоВАЗа» — Lada Granta.

По итогам десяти месяцев этого года Granta лидирует по продажам (98,3 тыс. ед.). в топ-5 попала Lada Vesta (93,1 тыс. ед.) c Kia Rio (70,2 тыс. ед.), а также две модели Hyundai — кроссовер Creta (58,5 тыс. ед.) и седан Solaris (52,2 тыс. ед.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одна из самых востребованных моделей, Lada Granta, подорожает на 11 тысяч рублей, а кроссовер-универсла Granta Cross поднимется в цене и вовсе на 16 тысяч. Lada Largus подорожает на 14 тысяч рублей, модель XRay будет стоить на 15 тысяч дороже.

LADA Vesta автомобили авторынок


 

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