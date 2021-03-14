АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили LADA c 15 марта

АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили LADA c 15 марта
АвтоВАЗ уже поднимал цены на все модели LADA в январе 2021 года. Рост цен тогда составил 2-5% от установленной ранее стоимости. Фото: Lada

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» с 15 марта во второй раз за текущий год поднимет цены на все автомобили модельного ряда LADA.

К примеру, одна из самых востребованных моделей, Lada Granta, подорожает на 11 тысяч рублей, а кроссовер-универсла Granta Cross поднимется в цене и вовсе на 16 тысяч. Lada Largus подорожает на 14 тысяч рублей, модель XRay будет стоить на 15 тысяч дороже, но заметнее всего поднимут цены на семейство Vesta — на 20 тысяч рублей.

Рост стоимости коснется и внедорожников: трехдверная Niva Legend в увеилчится в цене на 7 тысяч рублей, пятидверная — на 14 тысяч. Не избежит подорожания и Niva Travel, всего месяц назад поступившая в продажу, — её стоимость повысится на 18 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году АвтоВАЗ пять раз повышал цены на свои автомобили.

LADA автоваз автомобили подорожание рост цен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал факторы, способствующие легкому заражению коронавирусом
В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
На дне Индийского океана начал зарождаться новый материк
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили LADA c 15 марта
Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса
На Наличной внедорожник на скорости смял такси, водитель погиб
Кардиолог: отеки могут быть признаком опасных болезней
В квартире на улице Бадаева «накрыли» подпольное казино