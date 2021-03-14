АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили LADA c 15 марта

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» с 15 марта во второй раз за текущий год поднимет цены на все автомобили модельного ряда LADA.
К примеру, одна из самых востребованных моделей, Lada Granta, подорожает на 11 тысяч рублей, а кроссовер-универсла Granta Cross поднимется в цене и вовсе на 16 тысяч. Lada Largus подорожает на 14 тысяч рублей, модель XRay будет стоить на 15 тысяч дороже, но заметнее всего поднимут цены на семейство Vesta — на 20 тысяч рублей.
Рост стоимости коснется и внедорожников: трехдверная Niva Legend в увеилчится в цене на 7 тысяч рублей, пятидверная — на 14 тысяч. Не избежит подорожания и Niva Travel, всего месяц назад поступившая в продажу, — её стоимость повысится на 18 тысяч рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году АвтоВАЗ пять раз повышал цены на свои автомобили.