Петербургский ТЮЗ приостановит работу из-за нарушений санитарных норм

Комитет по культуре Петербурга направил документы для отзыва QR-кода у Театра юного зрителя имени Брянцева.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 3 ноября в театре пришла проверка. Было установлено, что в ТЮЗе принимали организованные группы детей, соблюдение масочного режима не контролировалось, в гардеробе отсутствовали защитные экраны.

«Отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121 постановления», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет по культуре Петербурга нашел нарушения антиковидных правил в городском театре «Буфф». Теперь его работу могут приостановить. В пресс-службе ведомства сообщили, что накануне театр провел спектакль «Примадонны».