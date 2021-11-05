Петербургский ТЮЗ приостановит работу из-за нарушений санитарных норм

Петербургский ТЮЗ приостановит работу из-за нарушений санитарных норм
3 ноября в театре пришла проверка. Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга

Комитет по культуре Петербурга направил документы для отзыва QR-кода у Театра юного зрителя имени Брянцева.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 3 ноября в театре пришла проверка. Было установлено, что в ТЮЗе принимали организованные группы детей, соблюдение масочного режима не контролировалось, в гардеробе отсутствовали защитные экраны.

«Отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121 постановления», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет по культуре Петербурга нашел нарушения антиковидных правил в городском театре «Буфф». Теперь его работу могут приостановить. В пресс-службе ведомства сообщили, что накануне театр провел спектакль «Примадонны».

QR-код театр тюз


 

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