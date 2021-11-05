В Петербурге за сутки привились более 16 тыс. человек

В Петербурге за сутки привились более 16 тыс. человек
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за вчерашний день прошли 16 тысяч местных жителей.

Об этом сегодня, 5 ноября сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 16 025 жителей города. Это почти на две тысячи меньше, чем днем ранее.

На стационарном лечении находятся 7 959 пациентов, к аппарату ИВЛ подключено 373 человека. Завершили цикл вакцинации з сутки 8 352 петербуржца. Свободный коечный фонд составляет 34,21%

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации. Два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках, еще два пункта открыли в торговых центрах, пятый пункт заработал в Кронштадте.

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