Pfizer заявила, что ее новый антивирусный препарат снижает вероятность смертности на 89%

Pfizer заявила, что ее новый антивирусный препарат снижает вероятность смертности на 89%. Фото: www.instagram.com/pfizerinc

Pfizer заявила, что ее новый антивирусный препарат снижает вероятность смертности на 89%. Фото: www.instagram.com/pfizerinc

Американская компания Pfizer сделала заявление, что изготовила препарат, который снижает смертность среди коронавирусных больных почти на 90%.

Антивирусный препарат для лечения COVID-19, изготовленный компанией Pfizer, принимается перорально. На сайте компании 5 ноября появилось объявление, что по результатам второй фазы клинического исследования препарат показал снижение риска смертности на 89%.

«У не госпитализированных взрослых испытуемых, зараженных коронавирусом, PF-07321332 показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%», — заявляет компания.

В сообщении указывается, что среди участников контрольной группы исследования не было зафиксировано ни одного случая летального исхода.

Компания выразила желание получить разрешение на эксплуатацию нового лекарства. Pfizer планирует предоставить данные о проведенном исследовании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцина от Pfizer была одобрена для использования на детях от 5 до 11 лет. Члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно рекомендуют вакцинацию этим препаратом детям.