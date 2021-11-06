Полиция задержала еще одного участника конфликта в Новой Москве

Полиция задержала еще одного участника конфликта в Новой Москве
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto

Задержан четвертый подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

«Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве», — говорится в сообщении.

Ночью задержали мужчину 2002 года рождения. Подозреваемый доставлен в территориальное подразделение полиции.

Накануне в Сети появилось видео нападения четверых мужчин — предположительно, приезжих — на отца с маленьким ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На помощь мужчине пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.

Новая Москва полиция уголовное дело


 

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