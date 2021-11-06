Спасатели потушили ночной пожар в частном доме в Ломоносовском районе

В ночь на 6 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:35 мск. В деревне Лопухинка загорелся частный дом.

На место происшествия прибыли дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы и 57, 71 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы техники.

Выгорели первый и второй этажи в частном доме на общей площади 100 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 02:44 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трехкомнатной квартире на Витебском проспекте потушили пожар.