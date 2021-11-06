На Седова мужчина, пытавшийся помочь другу, упал с крыши и умер

На Седова мужчина, пытавшийся помочь другу, упал с крыши и умер
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

Приятель погибшего потерял ключи от квартиры, и мужчина попытался попасть в нее через балкон.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства гибели мужчины, который упал с крыши дома. По предварительным данным, он пытался помочь другу. Об этом пишет «Фонтанка» сегодня, 6 ноября.

Инцидент произошел на улице Седова накануне в пятом часу вечера. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибший сорвался с большой высоты, так как пытался попасть на балкон квартиры своего забывчивого друга. В результате он скончался на месте от серьезности полученных травм.

Полицейские для выяснения обстоятельств инцидента доставили в отдел троих – в том числе владельца квартиры. На всех составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Площади Мужества» упал человек на рельсы. Из-за инцидента временно останавливали движение поездов по «красной» ветке метро.

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