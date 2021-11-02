На «Площади Мужества» упал человек на рельсы

Из-за инцидента временно останавливали движение поездов по «красной» ветке метро.

На станции метро «Площадь Мужества» сегодня, 2 ноября, упал человек на рельсы. В итоге пришлось на время остановить движение по «красной» ветке метро. Об этом сообщает 78.ru.

«Где-то около 13 часов на «Площади Мужества» человек на пути упал. Минут 15 стояли. Вероятно, оттуда и сбой в движении», — пишет пользователь в социальной сети «Вконтакте» под постом в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что человеку помогли подняться на платформу. На данный момент с ним все в порядке. В ГУП «Петербургский метрополитен» добавили, что движение между станциями уже возобновлено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что упавшей на рельсы на «Площади Восстания» пассажирке ампутировали ноги.