Напавший на отца с ребенком в Новой Москве опроверг применение ножа

Один из подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве рассказал в ходе допроса, что в драке не применялся нож. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Масютенко.

«Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии», — сказал Масютенко.

Напомним, в Сети появилось видео нападения четверых мужчин на отца с маленьким ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На помощь мужчине пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.