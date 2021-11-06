Избитый в Новой Москве мужчина рассказал, что перевез семью в безопасное место

Избитый в Новой Москве мужчина рассказал, что перевез семью в безопасное место
Провдится проверка Фото: Pixabay

Мужчина, которого накануне несколько человек избили в Новой Москве, рассказал, что перевез семью в «безопасное место».

«Семья в безопасности. Все хорошо. <…> Очень сильно устал. Сутки не сплю уже», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Напомним, в Сети появилось видео нападения четверых мужчин на отца с маленьким ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На помощь мужчине пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.

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