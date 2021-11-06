Под шум дождя: на проспекте Стачек ДТП мешает движению

В Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была перекрыта целая полоса движения.
Как сообщается в социально сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 6 ноября, вечером, столкнулись два автомобиля. Дорожный инцидент случился на перекрестке проспекта Стачек и проспекта Маршала Жукова.
Возможно, причиной ДТП стала непогода, сделавшая асфальт скользким и опасным для водителей. В городе сегодня на протяжении всего дня льет дождь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чт о утром, 6 ноября, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и легкового автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.