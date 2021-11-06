На пересечении Учебного и Есенина произошло ДТП с участием КамАЗа

На пересечении Учебного и Есенина произошло ДТП с участием КамАЗа
Дорожный инцидент случился на пересечении Учебного переулка и улицы Есенина. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 ноября в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на пересечении Учебного переулка и улицы Есенина.

«С Камазом шутки плохи. Поворот с правого ряда налево не удался, с Учебного и Есенина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе в результате ДТП погибла женщина.

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