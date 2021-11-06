Мурашко заявил о скором завершении экспертизы вакцины от ковида для детей

Мурашко заявил о скором завершении экспертизы вакцины от ковида для детей
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о детской вакцине от коронавируса. Фото: kremlin.ru

Экспертиза лекарства от COVID-19 для несовершеннолетних в настоящий момент находится на завершающей стадии.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязань, 6 ноября, заявил, что детская вакцина от коронавируса разработана на базе «Спутника V».

По словам главы министерства, все больше малышей стали заболевать ковидом. Многих из них приходится госпитализировать.

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — объяснил министр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, введение нерабочих дней в России улучшило эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в стране.

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