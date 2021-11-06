7 ноября Пулково работает без отмен и задержек

7 ноября Пулково работает без отмен и задержек
В Пулково отмен и задержек не ожидается. Фото: pexels.com

В воскресенье, 7 ноября, петербургский аэропорт Пулково будет работать без отмен и задержек.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, к счастью пассажиров, никакие изменения пока не отразились на работе аэропорта. Сегодня жители Петербурга и те, кто попал в Северную столицу, чтобы пересесть на другой самолет, должны улететь вовремя.

В данный момент время идет посадка на рейс SU 047 авиакомпании «Аэрофлот». В 02:55 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Московский районный суд Петербурга вынес постановление, согласно которому под стражу до 3 декабря 2021 года заключили граждан Республики Куба Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделисы. Их подозревают по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.

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