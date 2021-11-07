Гендиректор МХАТа объяснил отмену спектакля с Бузовой фразой «только бизнес»

Владимир Кехман связывался с Ольгой Бузовой, чтобы предупредить о снятии спектакля. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Владимир Кехман связывался с Ольгой Бузовой, чтобы предупредить о снятии спектакля. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Причиной отмены спектакля с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой стали финансовые проблемы. Об этом заявил новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман.

Спектакль «Чудесный Грузин» с участием Бузовой должен был пройти 2 ноября, однако постановку перенесли на неопределенный срок. По словам гендиректора театра, причиной этого стали плохие продажи билетов.

«225 билетов продано — ну как это показывать? При пустом зале, что ли?» — заявил Кехман в интервью «Известиям».

По его словам, средств на продвижение спектакля нет. И добавил, что он связывался с Бузовой, чтобы предупредить о снятии спектакля.

«Ничего личного — только бизнес», — заключил Кехман.

Напомним, 10 июня, состоялся пресс-показ спектакля с участием певицы. Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова прокомментировала отмену спектакля с ее участием во МХАТе.