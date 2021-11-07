В Петербурге ожидаются дожди и +6 градусов в воскресенье

В Петербурге ожидаются дожди и +6 градусов в воскресенье
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В последний день уходящей недели в Петербурге ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В воскресенье, 7 ноября, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием передней части следующего циклона, приближающегося с запада.

Температура воздуха днем в городе составит +4…+6 градусов, в Ленобласти ожидается +2…+7. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дождь с мокрым снегом ожидается в Ленобласти в воскресенье. Ветер подует днем юго-западный, переходящий к южному, юго-восточному умеренный.

михаил леус новости СПб погода


 

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