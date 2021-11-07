Дороги Петербурга свободны от пробок в воскресенье утром: 1 балл

Дороги Петербурга свободны от пробок в воскресенье утром: 1 балл
Дорожная ситуация в Петербурге. Фото: "Яндекс пробки"

В последний день нерабочей недели в Петербурга дороги свободны от пробок. Ситуация на городских трассах оценивается в один балл.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на воскресенье, 7 ноября, к 9:30 дорожная ситуация оценивается в один балла. После 12 часов пробки вырастут до 2-х баллов.

Небольшие заторы наблюдаются на 2-й Советской улице, Лиговском проспекте, Вознесенском проспекте и проспекте Римского-Корсакова. Также загружены улицы у многих станций метро, движение по КАД свободно.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели локдаун. В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день уходящей недели в Петербурге ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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