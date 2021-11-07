Назван регион с наименьшим приростом по ковиду

Наименьший суточный темп прироста случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,14%. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,14%, 2. Республика Алтай 0,18%, 3. Камчатский край 0,22% «, — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ложное обморожение пальцев стало новым симптомом коронавируса.