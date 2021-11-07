Вирусолог заявил, что каждая новая волна коронавируса будет сильнее предыдущей

Вирусолог заявил, что каждая новая волна коронавируса будет сильнее предыдущей
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Фото: pexels.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков считает, что волны эпидемии коронавируса будут время от времени повторяться, становясь с каждым разом все сильнее.

«Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определенной периодичностью они возникают. И что более всего настораживает, то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая», — заявил он в эфире «Радио России».

Вирусолог также отметил, если граждане будут «упорствовать и не вакцинироваться», то еще несколько волн коронавируса не избежать.

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.

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