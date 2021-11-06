Мурашко рассказал об увеличении числа вакцинирующихся от ковида в России

Мурашко рассказал об увеличении числа вакцинирующихся от ковида в России
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам Михаила Мурашко, россиян, пожелавших вакцинироваться от COVID-19, стало больше в четыре-пять раз.

Министр считает, что увеличение числа привитых связано с действиями государства.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали», — объяснил Михаил Мурашко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт». Ранее россияне жаловались, что однокомпонентного препарата хватает не на всех.

вакцинация коронавирус михаил мурашко


 

Новости партнеров
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки выявили 2 551 случай заражения COVID
В Ленобласти в понедельник ожидается гололедица и до -2 градусов
Неизвестные обчистили табачную лавку на Новаторов на 1,4 миллиона
В понедельник в Петербурге пройдет мокрый снег
Грузовик вылетел на обочину и опрокинулся на Ропшинском шоссе
Международные форумы в Петербурге могут пройти без иностранцев из-за QR-кодов
Дороги Петербурга свободны от пробок в воскресенье утром: 1 балл
Спасатели помогли мужчине, за плутавшему в лесу