Мурашко рассказал об увеличении числа вакцинирующихся от ковида в России

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам Михаила Мурашко, россиян, пожелавших вакцинироваться от COVID-19, стало больше в четыре-пять раз.

Министр считает, что увеличение числа привитых связано с действиями государства.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали», — объяснил Михаил Мурашко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт». Ранее россияне жаловались, что однокомпонентного препарата хватает не на всех.