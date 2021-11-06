Мурашко рассказал об увеличении числа вакцинирующихся от ковида в России

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в РФ зафиксирован значительный рост привившихся от новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщают «РИА Новости».
По словам Михаила Мурашко, россиян, пожелавших вакцинироваться от COVID-19, стало больше в четыре-пять раз.
Министр считает, что увеличение числа привитых связано с действиями государства.
«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали», — объяснил Михаил Мурашко.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт». Ранее россияне жаловались, что однокомпонентного препарата хватает не на всех.